Daniel Castro: Luiz Bacci quer ser o 'novo Gugu' no SBT

O próximo destino de Luiz Bacci pode ser o SBT. O apresentador deixou o comando do Cidade Alerta, da Record, no início de janeiro, e agora está sendo cotado para a emissora da família Abravanel. Este foi um dos assuntos do Splash Show desta quarta-feira (5).

Segundo Daniel Castro, editor-chefe do Notícias da TV, a contratação de Luiz Bacci deve acontecer em breve, assim como de Rodrigo Bocardi, que saiu da Globo recentemente. No entanto, eles devem ter destinos diferentes na programação do SBT.