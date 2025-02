Como foi a 1ª noite de Gracyanne Barbosa no Quarto Secreto do BBB 25?

Gracyanne ficou emocionada ao ouvir elogios. Após a falsa eliminação da sister, brothers teceram elogios durante uma conversa na cozinha, que foi acompanhada por Gracyanne, direto do Quarto Secreto. "O nome dela: Gracyanne. Vem de graça, de graciosa!", disse Vinicius. Camilla também a elogiou. "Falei para ela ontem, queria ter tido mais trinta segundos para falar de você. Te resumir pra mim é muito difícil. Eu com a Gracyanne foi amor à primeira vista", afirmou. As palavras tocaram Gracyanne profundamente e ela não conseguiu segurar as lágrimas.

A musa fitness viu Aline sair em sua defesa. Diogo comentou que acreditava que os últimos acontecimentos haviam sido responsáveis pela eliminação de Gracyanne e Giovanna. "A questão da mentira é algo que me pega bastante", disse o ator. Aline, então, defendeu Gracyanne. "Acho que você pode ter interpretado isso de forma errada. Independente de como tenha sido, você pode não ter gostado de algumas coisas que as meninas falaram, mas o posicionamento delas foi muito claro."

Gracyanne assistiu Thamiris comentar sobre sua postura no jogo. "Não tiveram atrito, não tiveram nada. Todas as vezes que teve alguma coisa, a Gra não chegou no Diogo e falou 'escroto'. Ela falava 'é isso, é isso'. Ela não protagonizou o que a galera quer ver. Ontem foi um dia importante, porque pela primeira vez ela falou 'foi isso, isso e isso'. Tocaram nela num ponto que a fez decidir se posicionar", comentou Thamiris.

Um Queridômetro só para ela. Dentro do Quarto Secreto, Gracyanne distribuiu emojis no painel tático. Ela marcou Diogo com um emoji de vômito e Vilma com um de mentiroso. Inicialmente, colocou um coração partido em Gabriel e Maike, mas depois removeu. Por fim, deu um coração para Camilla e Thamiris.