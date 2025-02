Com ódio, Tomás escolhe a vingança perfeita contra Ísis em 'Mania de Você'

No capítulo desta quarta-feira (5) de "Mania de Você" (Globo), Ísis (Mariana Ximenes) fica furiosa com Tomás (Paulo Mendes) ao saber que o filho pediu a Berta (Eliane Giardini) para retirá-los do testamento.

Assim, o rapaz acaba com todo o plano ardiloso armado pela mãe, que era de matar Berta e enfim ficar com herança.