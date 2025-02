Chico: Tadeu mente em discurso do BBB 25 e deveria fazer isso mais vezes

Foi um recado muito forte para a casa (...) Eu vejo como um clamor quase. O Tadeu está quase se humilhando para ver se a galera se animar e se tem o tipo de embate que a gente gosta, e que é bom para o programa.

Chico Barney

Bárbara concorda, e reforça que o discurso de Tadeu também se conecta com coisas ditas pelos próprios participantes. Um dos exemplos foram as justificativas de Diogo após embate com Aline, em que o ator disse que "não foi nada pessoal".

Chico aponta que os participantes são muito criativos para interpretar o discurso de Tadeu, mas não para criar narrativas interessantes dentro do jogo. Na hora de anunciar a eliminação das irmãs, o apresentador tenta mostrar para os brothers que elas não foram eliminadas por conta do embate com Diogo e Vilma, mas por terem sido menos ativas no programa nas últimas semanas.

Ele faz questão o tempo todo de falar: 'Não acreditem nos fatos. Acreditem em mim' (...) De alguma maneira ele mente, mas eu gostaria que ele mentisse mais.

Chico Barney

