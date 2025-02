BBB 25: Em má fase, Gracyanne usa Belo para comover o público, diz Chico

Belo se envolveu na torcida de Gracyanne no BBB 25. O pagodeiro, ex-marido da musa fitness, chegou a pedir votos para manter ela e sua irmã, Giovanna, no último Paredão. A relação deles foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (5).

O cantor pediu votos para mantê-las no programa, mas acabou que Giovanna foi eliminada. Gracyanne foi a escolhida pelo público para ficar no Quarto Secreto, que lhe garante o retorno para o jogo e alguns benefícios, como ver conversas da casa enquanto está lá.

Enquanto aqui fora Belo torce para Gracyanne, a musa fala constantemente do ex-marido dentro do programa. Para Chico Barney, esta é uma forma de manter a sister conectada com o público.