Brothers cogitam Paredão Falso, mas logo descartam: 'Gracy não impactaria'

Sem acreditar nisso, Renata questionou se os brothers realmente achavam possível. "É muito cedo pra ter esse negócio fake. O negócio é tirar pessoas", opinou Gabriel.

Em contrapartida, João Gabriel analisou o comportamento de Tadeu Schmidt e levantou novas desconfianças. "O Tadeu tava rindo demais, véi. Eu achei muito risonho hoje. Nos outros Paredão ele tava muito sério", disse. "Tava sim. Achei isso também. Falando meio que feliz, assim", concordou Maike.

Enquanto Eva discordou, João Gabriel garantiu que colocar Gracyanne Barbosa em um Quarto Secreto não movimentaria a casa. "Não era um embate, os dois eram amigos. A Gracyanne voltar não vai impactar a casa. A galera vai ficar surpresa porque é Paredão falso".

