Boni criou fofoca para demitir autora poderosa da Globo: 'Estava amarrado'

José Bonifácio de Oliveira, o Boni, 89, admitiu que criou uma fofoca para poder demitir a autora de novelas cubana Glória Magadan, que detinha status de estrela poderosa na Globo —apesar de ter nascido em Cuba, ela era radicada no Brasil.

O que aconteceu

Boni explicou que não queria mais trabalhar ao lado de Magadan porque a autora tinha um contrato que lhe dava regalias. "A melhor fofoca da Globo foi eu mesmo que montei... Nós tínhamos a Glória Magadan, que queria fazer as novelas de rei e rainhas, eu queria botar ela na rua, li o contrato dela, não tinha como botá-la na rua. Deixei o contrato dela atrás da minha cadeira e todo dia eu lia. Ela tinha o poder de botar a novela que ela quisesse, no horário que ela quisesse, com o elenco que ela quisesse. E eu estava amarrado, não queria mais trabalhar com ela, eu queria fazer outra coisa", declarou no podcast Achismos.

O ex-diretor destacou que de tanto ler o contrato encontrou uma brecha para dispensar a cubana. "Um dia, eu lendo [o contrato], caiu a ficha: ela nunca tinha dito se tinha direito de acabar ou não [a novela] ou quantos capítulos tinha [que ter], isso não estava lá. Eu chamei a Glória Magadan, disse para ela o seguinte: 'olha, a partir de agora, você bota a novela num dia, eu tiro no outro'".