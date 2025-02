BBB 25: Comendo e dormindo à vontade, Gracyanne enfrenta desafio terrível

Gracyanne Barbosa está vivendo o sonho no BBB 25! Confinada no famigerado quarto secreto após a eliminação da sua irmã Giovanna no último paredão, ela está comendo e dormindo à vontade.

E bota vontade nisso. Toda vez que eu liguei nas câmeras do Globoplay, ela só não estava comendo quando estava dormindo. Mas se ficar mais algumas horas por lá, imagino que talvez seja capaz de desenvolver a habilidade de executar ambas funções simultaneamente.

Gracyanne enfrenta apenas um único grave problema: a TV do quartinho sintoniza apenas no BBB 25. O tempo todo. Ela não tem a opção de curtir um episódio mais animado de Beast Games, ou as últimas emoções da série The Pitt, tampouco maratonar Beleza Fatal. Só o marasmo de Curicica.