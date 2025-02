Após fugir da prisão, Rudá quase é assassinado em 'Mania de Você'

Depois disso, o caiçara fica cara a cara com Molina (Rodrigo Lombardi). O encontro do mocinho será muito tenso, segundo informações do jornal O Globo.

O amante de Mércia (Adriana Esteves) aponta uma arma na cara de Rudá. Para fugir, o irmão de Iberê (Jaffar Bambirra) se jogará no mar.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.