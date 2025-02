Gracyanne no Quarto Secreto: 'Aline idiota, um mulherão desses, caindo...'

Ela continuou. "Nem pensou em proteger ela, que homem é esse?".

Gracyanne tornou a dizer que Diogo teve uma "atitude de merda" ao não proteger Aline e Vinícius de serem indicados ao Paredão. Os dois haviam discutido durante o último Sincerão, quando Gracyanne expôs sua opinião para o ator.

No Quarto, Gracyanne ainda alfinetou Gabriel, que conversou com Diogo minutos antes. "Esse aí só concorda com tudo."

