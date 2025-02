'Atmosfera diferente', avalia Aline após eliminação de Gracyanne no BBB

Na madrugada desta quarta-feira (05), após a saída de Gracyanne e Giovanna do BBB 25, os participantes perceberam uma mudança significativa no clima da casa. Em conversa na cozinha, os confinados relembraram a passagem das irmãs pela casa, sem saber que Gracyanne está no Quarto Secreto e que vai retornar para a casa.

O que aconteceu

Aline foi a primeira a comentar sobre o impacto da eliminação. "Estou sentindo a atmosfera diferente", afirmou a baiana que chegou a se emocionar. Gracyanne assistia a conversa do Quarto Secreto.