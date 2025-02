Yas: Com eliminação de Diogo, Vilma tem potencial de vilã no BBB 25

Dona Vilma, ao lado do filho, Diogo, entrou em um grande embate na casa do BBB 25 depois do último Sincerão. Ela chegou a protagonizar uma treta com Delma e Giovanna. Sua performance na dinâmica foi um dos temas do Splash Show desta terça-feira (4).

Para Yas Fiorelo, dona Vilma tem potencial para se tornar uma grande personagem dentro do jogo. "Pode ser que venha aí o vilão desta edição".