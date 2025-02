Vitória pede desculpas para Diogo após Sincerão: 'Tomei as dores da Aline'

A sister ainda afirmou que, após passar a tarde inteira conversando sobre o assunto, tomou partido por Aline. "Eu fiquei com muito sentimento de que, mesmo que eu estava ali na opção de ir pro Paredão, me pegou muito. Eu tomei um pouco as dores da Aline. Não sei se ela tomou tanto, mas bateu em mim. Acho que todo mundo tem direito de errar".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas