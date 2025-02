Vilma confronta Mateus e Vitória no BBB: 'Deveria ter ido pro Paredão'

Tenho o máximo respeito pela senhora. Essa dinâmica eu acho até desconfortável por você ser uma senhora. [...] Eu te vejo muito isolada e você não troca com ninguém. Vejo vários pontos que não concordo, como sair do Confessionário espalhando mentiras que não são condizentes com o que foi dito lá. Entendo seu comentário de que 'não votei nela', mas quando fala que não foram as primeiras opções, é mentira! Não precisa fazer essa média com as pessoas!

Vilma

A declaração causou desconforto entre os participantes, mas Dona Vilma não deixou barato e rebateu o colega de confinamento com firmeza.

"Você não fazer dupla comigo, eu também não. Eu não menti. Quando eu cheguei em você e Vitória, eu menti? Eu deveria ter votado. Quem deveria ter ido pro Paredão eram vocês dois, mas eu e Diogo cumprimos com nossa palavra. Eram vocês que tinham que ter ido, porque votaram em mim de novo. Eu vou onde eu tenho que ir. Não tem que você me observar. Se eu não me entroso com você, é o de menos."

Delma

