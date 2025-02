Final de 'Cabocla': veja tudo o que acontece no último capítulo da novela

O final de "Cabocla" (Globo) na faixa Edição Especial de novelas está marcado para o dia 14 de fevereiro. Splash reuniu os principais acontecimentos do último capítulo da trama.

O que vai acontecer

Neco jura que não viu Belinha vestida de noiva. Emerenciana e Boanerges se emocionam ao ver Belinha vestida de noiva, pronta para ir ao casamento.