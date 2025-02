Tori Spelling, de 'Barrados', detalha trisal que fez com homem e mulher

Tori Spelling, 51, a eterna Donna do seriado 'Barrados no Baile', detalhou um trisal que fez com um homem e uma mulher.

O que aconteceu

Ela contou em seu podcast 'Miss Spelling' que já fez sexo a três. Tudo aconteceu durante uma viagem no famoso transatlântico Queen Mary. "Éramos eu, um homem e uma mulher".

A artista ainda disse que o encontro sexual aconteceu durante as filmagens do final da sexta temporada de Barrados. "Eu tive meu único e único ménage à trois. Éramos eu, um homem e uma mulher", explicou Tori nesta terça-feira (4). Ela disse que o elenco gravou no navio por alguns dias, hospedados em camarotes de luxo, e que ainda "conseguia se lembrar do quarto, que tinha muito veludo".