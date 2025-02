SBT responde se Rodrigo Bocardi será novo contratado após deixar a Globo

Bocardi sugeriu retornou ao trabalho, mas não deu indícios se seria no SBT. "Me convidaram para um café, vamos tomar um café. Vamos tomar esse café então, o que será que vem pela frente? Um sentimento, ó, um sentimento de que já, já, Rodrigo Bocardi volta já", disse ele em postagem no Instagram.

Demissão

Globo anunciou na quinta-feira (30) a demissão de Rodrigo Bocardi por "descumprir normas éticas" da emissora. "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou o canal.

Jornalista entrou na Globo em 1999, foi correspondente em Nova York por quatro anos entre 2009 e 2013. Desde maio de 2013, ele apresentava o Bom Dia SP, também com participação direta no Bom Dia Brasil.

Ele também participava de um rodízio de âncoras do Jornal Nacional. A última vez que o profissional esteve na bancada do principal telejornal da emissora foi no dia 25 de janeiro, ao lado de Ana Paula Araújo.