Rosiane Pinheiro rebate ofensas a corpo: 'Vocês que são vulgares'

Na legenda do post, Rosiane questionou ainda o preconceito. "Até quando as pessoas serão preconceituosas e vão querer nos humilhar e colocar as outras para baixo por conta de um corpo, roupa ou jeitos? Já tive depressão e, por muito tempo, tive medo do mundo! Fiquei anos afastada de tudo e só me sentia um lixo, hoje estou bem e exalando amor próprio. Se isso incomoda alguém, esse alguém deve tentar se amar também."