Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 5 a 15/2

Mércia continua negando a Luma que esteja sendo orientada por alguém. Nahum conta a Rudá que Viola foi atrás de Filipa. Mavi convence Luma de que não há possibilidade de Molina estar vivo. Tomás diz a Evelyn que contará a verdade para Berta. Daniel fica constrangido com os elogios que recebe de Cristiano. Mavi se nega a participar da reunião para firmar o contrato com o grupo Eyer. Luma fica furiosa ao saber que o Grupo Eyer deterá 90% do controle e das ações, passando a ser sócio majoritário do resort Albacoa.

Segunda-feira, 10 de fevereiro

Mavi não chega a tempo de impedir Mércia de assinar o contrato com o grupo Eyer. Viola e Rodhes escutam a conversa entre Filipa e Antônia. Mavi se nega a dar mais dinheiro a Filipa. Berta descobre que foi enganada por Ísis, Sirlei, Leidi e Evelyn. Mavi faz descobertas sobre a venda dos quadros da família de Luma, e avisa à mulher que ela terá que ir a São Paulo para saber quem foram os compradores. Luma acusa Mércia de roubar sua herança junto a Molina. Rudá fica intrigado quando Edinho afirma saber de sua inocência na morte de Molina. Luma se esforça para saber quem foram os compradores das obras de arte roubadas de sua família.

Terça-feira, 11 de fevereiro

Rudá comenta com Nahum sobre a fala de Edinho. Diana pensa em sondar Mércia sobre Volney. Hugo tira Robson do restaurante, depois que o ex-marido de Fátima entra em confronto com Gael. Berta expulsa Sirlei e Leidi de sua casa. Molina produz um vídeo falso de Volney, e manda para Diana. Luma pede ajuda de Mavi na sua investigação sobre os quadros. Diante das ameaças de Luma, o galerista Leonardo acaba cedendo em mostrar à polícia provas de suas transações ilícitas. Rudá fica atônito quando Edinho questiona a morte de Molina.

Quarta-feira, 12 de fevereiro