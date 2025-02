Ex-musa Regininha Poltergeist: de símbolo sexual a vendedora de empada

A fama veio em 1990 quando integrou o espetáculo "Santa Clara Poltergeist" — em que interpretava uma santa com o poder de cura através do sexo. Do espetáculo, idealizado e produzido pelo cantor Fausto Fawcett, ela decidiu adotar o nome artístico de "Regininha Poltergeist".

No decorrer dos anos, ela emplacou trabalhos no humorístico "Zorra Total" e "Domingão do Faustão" (ambos da TV Globo). Ainda, apresentou o programa erótico "Puro Êxtase" (CNT Gazeta).

Considerada um dos símbolos sexuais dos anos 1990, Regininha conviveu com diversos convites para estampar capas de revistas masculinas. Ela posou para publicações como Playboy, Sexy, Sexway, Trip, entre outras.

Além dos trabalhos, a vida de artista acarretou em romances com outros famosos, como Alexandre Frota, Eri Johnson, Rubinho Barrichello e Paulo Ricardo.

Mudança de vida

Regininha Poltergeist passou a enfrentar dificuldades no início dos anos 2000. Ela perdeu espaço na TV e no mundo dos famosos.