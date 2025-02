Quarto Secreto no BBB 25: Tadeu Schmidt entrega spoilers de como será

Já na terceira semana do BBB 25, a dupla eliminada será surpreendida com o Quarto Secreto. No entanto, apenas uma pessoa poderá aproveitar a dinâmica mais aguardada de todas as edições.

Como será o Quarto Secreto

Nesta terça-feira (4), a pessoa mais votada no Paredão será, de fato, eliminada. No entanto, a dupla do participante irá direto para um Quarto Secreto.