Preta Gil desabafa sobre a luta contra o câncer e faz alerta sobre a doença

Preta Gil aproveitou o Dia Mundial de Combate ao Câncer para desabafar sobre sua luta contra a doença e fazer um alerta para seus seguidores.

O que aconteceu

A cantora destacou a importância da data, ressaltando que o assunto ainda é um tabu. "Hoje, 4 de fevereiro, Dia Mundial de Combate ao Câncer, um dia muito importante para gente falar e disseminar informação. Acho que dos grandes problemas que a gente enfrenta no combate ao câncer é o estigma, que foi criado e passado de geração em geração, e até hoje o estigma faz com que muita gente não se cuide e não busque ajuda. Tem o preconceito com a doença e isso faz com que cada vez mais pessoas morram em decorrência e percam essa luta contra o câncer por mil questões, mas a maior delas por diagnóstico tardio.", disse ela em um vídeo no Instagram.

A artista lembrou que, quando sentiu os primeiros sintomas, não deu a devida atenção, mas que conseguiu ter um diagnóstico precoce da doença. "A gente vai banalizando tanta coisa. Eu mesma fiz isso. No começo, quando comecei a ter os primeiros sintomas, eu fui colocando em outros lugares: 'ah, é cansaço... é estresse?' Muitas vezes não, já é a doença se manifestando e a gente perde a oportunidade de ter um diagnóstico precoce. Eu ainda tive sorte do meu primeiro diagnóstico ser descoberto precocemente. Isso foi o que me ajudou a fazer a cirurgia com a extensão que fiz. Tirei cinco tumores e me preparo para uma nova etapa que ainda não acabou", continuou.