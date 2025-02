Parcial final de Enquete UOL mostra fim de dupla em 3º Paredão do BBB 25

O que mostra a parcial da enquete UOL

Segundo os dados da enquete do UOL coletados às 22h, Giovanna lidera as intenções de voto para sair, com 50,85%. Gracyanne aparece logo atrás, com 38,05%.

A disputa seria entre as duas, com a irmã da famosa sendo eliminada. A influenciadora fitness, então, iria para o Quarto Secreto,

Enquanto isso, os irmãos Hypolito aparecem longe da eliminação. Diego acumula 6,88% dos votos, e Daniele, apenas 4,21%.

O mais votado será eliminado no programa ao vivo desta terça-feira (4). Já seu parceiro de dupla será enviado para um Quarto Secreto e retornará ao jogo com imunidade.