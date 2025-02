No BBB, Maike chora ao falar da mãe: 'Passava humilhações'

Maike: "O que eu vi ela fazer para criar eu e meu irmão... Ela ia pegar [comida] na xepa, quando a feira acaba e dão o que sobra. Minha mãe passava humilhações para criar eu e meu irmão. As contas davam R$ 1.500, só que ela recebia R$ 600".

Aline: "Ela conseguiu criar o homem f*da que é você. É nítido na sua postura que você é um menino diferente. Ela deve estar muito orgulhosa".

Maike: "Eu espero. Odeio chorar. Eu precisava dar uma casa para ela. A gente não tem casa".

Chorando, o brother foi abraçado por Aline.

