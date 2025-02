Não vai embora: Flora ganha destaque e muda os rumos de 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (4) de "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maisa) sente ciúmes de Flora/Isabel (Bella Piero) com Ronaldo (João Vitor Silva).

Logo após, Flora anuncia a Zélia (Letícia Colin) que ficará mais tempo na cidade. E para ajudar a forasteira e fazer mais ciúmes em Bia, Ronaldo manipula o concurso de garota-propaganda a favor de Flora/Isabel.