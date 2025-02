Regininha Poltergeist diz que fatura R$ 200 por dia vendendo empadas

Regininha Poltergeist, 54, vive da venda de empadas nas ruas do Rio de Janeiro, e confessou que tem medo de precisar voltar para a prostituição.

O que aconteceu

Regininha chegou a comprar cinco apartamentos com o dinheiro dos filmes adultos. "Me arrependo de ter feito filme adulto. Mas, por outro lado, o dinheiro me serviu para muita coisa, principalmente para os meus pais, paguei o tempo de contribuição deles para se aposentarem", disse ela ao Extra.

Atualmente, ela vende empanadas e fatura R$ 200 por dia. "Poderia estar fazendo outras coisas que me dariam mais dinheiro, mais de R$ 1 mil por dia, mas eu não quero", contou ela, que tem mais de 13 mil seguidores no Instagram.