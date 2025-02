Luiza Possi critica Bianca Censori por look no Grammy: 'Não é feminismo'

Luiza Possi criticou a escolha do look transparente da namorada de Kanye West, Bianca Censori, no Grammy no último domingo (4).

O que aconteceu

A artista brasileira fez os comentários em suas redes sociais criticando a atitude de Bianca Censori: "É degradante para uma mulher ter que se vestir assim. Vocês não estão fazendo um favor de ajudar uma mulher a se desenvolver, vocês estão fazendo um desserviço, mostrando que infelizmente a mulher só tem isso e ela vai se mostrar desse jeito para mostra poder. Isso não é poder, é desespero".

Possi ressaltou que não queria atacar a namorada de Kanye West, mas sim comentar o episódio chocante da sua presença no Grammy: "Não estou aqui para tacar pedra [nem] julgar essa mulher. Primeiro pela falta de adequação e respeito, e porque ela estava ali completamente nua no Grammy, uma premiação tradicionalíssima".