Lembra dele? Ex-galã de 'Mulheres Apaixonadas' aparece grisalho nos EUA

Erik Marmo, 48, ex-galã de novelas, apareceu grisalho nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O ator postou fotos com a mulher, a modelo Larissa Burnier, no Snow Canyon State Park, que fica no estado de Utah. Marmo vive desde 2014 em Los Angeles, Califórnia, com a mulher e os dois filhos, Daniel, 13, e Nathan, 11.

Além de atuar, ele trabalha como apresentador, dublador, produtor, videomaker, treinador de futebol, gerente de redes sociais, modelo e até entregador de flores, auxiliando no negócio de arranjos florais da esposa. Sua última participação em novelas brasileiras foi em "Gabriela" (2012), na Globo.