Kim Kardashian tem nova rotina fitness com foco na longevidade

Kim Kardashian está seguindo uma nova rotina fitness, priorizando a longevidade e o bem-estar, em vez de focar somente na perda de peso.

O que aconteceu

A artista destacou que investe no treinamento de força, essencial para o envelhecimento. "Treino duas horas por dia, seis dias por semana. Fiz alguns testes de idade com minhas irmãs e percebi que posso adicionar mais cardio, mas os pesos realmente me trouxeram muitos benefícios. Por isso, acho que é muito importante levantar pesos, mesmo que não sejam muito pesados", disse em entrevista recente para o podcast The Wellness Digest.

Nos últimos seis meses, a empresária focou no ganho de massa muscular. "Há coisas que sempre quis mudar na minha vida. Ganhei cerca de 7kg de músculos".