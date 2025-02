Sadovski: Com Gascón 'largada aos lobos', Netflix muda foco no Oscar

A 97ª edição do Oscar vai acontecer no dia 2 de março em 2025, domingo de Carnaval, a partir de 21h (de Brasília).

Líder do PT: boné azul é contraponto ao bolsonarismo

No UOL News, o senador Rogério Carvalho (PT-SE), líder do PT no Senado, admitiu a dificuldade do governo Lula (PT) e citou a necessidade de mudar o jeito de falar com povo para não perder a guerra da comunicação que trava com bolsonaristas.

Ou a gente aprende a dialogar com o senso comum, de forma direta, objetiva, tocando em questões que faz parte do sentimento do povo brasileiro e instiga as reações, ou a gente vai perder essa guerra da comunicação.

A esquerda tem um vício que é sempre fazer análises mais complexas, não se baseia nos fatos. Isso cria uma forma de diálogo com a sociedade muito mais fechado.