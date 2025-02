Karla Sofía diz ser alvo da 'cultura do cancelamento': 'Nada a esconder'

Ela ressaltou que se entregou "de corpo e alma" ao filme "Emília Pérez". "Hoje, mais do que nunca, quero agradecer a quem reconheceu meu trabalho, aos festivais que celebraram nosso filme e a cada pessoa que fez parte dessa jornada. Aos meus colegas de elenco, ao extraordinário Jacques Audiard, à nossa produtora, à incrível equipe, à imprensa e, acima de tudo, a todos aqueles que apoiaram e compreenderam o meu processo".

Afastada da divulgação do filme

De acordo com o The Hollywood Reporter, Karla iria para Los Angeles nesta semana para participar de eventos. A atriz, que nasceu na Espanha, estava prevista para divulgar o longa ao lado do diretor Jacques Audiard e as colegas de elenco, Selena Gomez e Zoe Saldaña.

Um dos eventos seriam os eventos Directors Guild Awards e Producers Guild Awards. "Emilia Pérez" concorre nas principais categorias de ambos os prêmios, e Karla seria a apresentadora do PGA no próximo sábado (8).

Já no domingo (9), ela seria homenageada no Virtuoso Award. Selena Gomez e Fernanda Torres também vão ser homenageadas no evento.

No entanto, Karla não deve participar de nenhum desses eventos. De acordo com a revista, uma tensão se instaurou na relação da atriz com a Netflix, que detém os direitos de distribuição do longa nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.