Kanye West se pronuncia sobre vestido transparente de Bianca Censori

Kanye West, 47, se pronunciou sobre a polêmica do vestido transparente da esposa, Bianca Censori, 30.

O que aconteceu

O rapper usou suas redes sociais nesta terça-feira (4) para rebater às críticas a mulher, que apareceu nua na cerimônia do Grammy, no último domingo (2). Kanye destacou que a arquiteta, hoje, é a pessoa mais buscada no Google. "Ela é a pessoa mais buscada no Google no planeta inteiro vestindo uma roupa da marca YZY".

Em publicações nos Stories do Instagram da marca, que tem sido repetidamente publicadas e apagadas, West tem colocado prints do Google Trends, ferramenta que mede o quanto um termo é buscado na internet. Os números mostram que o termo "Bianca Censori outfit" ("traje de Bianca Censori", em tradução livre) teve mais de cinco milhões de buscas ao redor do mundo.