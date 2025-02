Justin Baldoni está 'devastado' com processo contra Lively, diz advogado

Justin Baldoni, 41, está devastado em meio à briga judicial contra Blake Lively, 37, e Ryan Reynolds, 48.

O que aconteceu

Bryan Freedman, advogado do produtor, revelou que ele está "devastado emocional e financeiramente". A declaração foi feita durante uma conferência pré-julgamento na segunda-feira (3), segundo o Page Six. Além dele, o profissional defende a produtora do ator, a Wayfarer Studios, os produtores do filme "É Assim que Acaba".

Ainda opinou sobre as acusações de assédio da atriz. "Não quero soar como uma criança de 4 anos brigando com outra de 4 anos com 'eles começaram', mas, nesses casos, uma vez que alguém diz algo, isso se torna fato. Não há como lutar contra isso", indicou.