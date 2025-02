Juliette diz que comentar BBB é 'dor de cabeça': 'Fã do reality é problema'

Recentemente, ela ficou chateada com a repercussão negativa de sua torcida por Vitória Strada. Nas redes sociais, fãs do programa criticaram Juliette por declarar torcida pela atriz, que é do Camarote, em um Paredão. Isso porque Juliette entrou no programa como Pipoca.

Para ganhar, eu sempre vou puxar sardinha para um anônimo, porque eu me vejo ali. É uma oportunidade certa. As outras coisas são incertas para quem não é artista. [...] Só que uma colega minha entrou [no programa], e eu gosto dela. Vou ser mentirosa e dizer que não quero que ela fique? Não vou.

Juliette

Apesar das críticas, a influenciadora diz que não vê problema em torcer pela permanência da amiga no programa. "O defeito da Vitória, digamos assim, é ser famosa. Mas se meu vizinho entrasse no Big Brother, eu também diria: 'É meu amigo, e eu quero que fique.' Mas para ganhar, mesmo, eu quero que seja uma pessoa anônima, principalmente que não tenha dinheiro."

Nunca está bom. A verdade é que eu tenho opinião também. Dizer que eu quero que uma pessoa fique não significa que eu não gosto das outras pessoas.

Juliette

Juliette acaba de lançar um novo projeto musical, o EP "Esquenta". "Boyzinho" e "Quarto Proibido", em colaboração com MC GW, já acumulam milhares de reproduções em plataformas de streaming.