João Gabriel critica brother e faz promessa: 'Vou esbarrar igual doido'

Maike diz que Guilherme "tomou as dores" de Diego, e João Gabriel comenta sobre o brother.

O temperamento meu com o do Guilherme é o mesmo. Falar pra você, se ficar nessa 'gritaiada' uma hora nós 'vai' se esbarrar igual doido João Gabriel

Maike questionou porque o brother gritou com Gabriel no programa ao vivo, mas não conversou com ele antes. "Não adianta gritar sem argumento", avaliou Maike.

Gabriel diz que está "zero afim de gritar" com Guilherme. "Não vejo nem sentido, eu considero o cara", disse.

