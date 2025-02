Gustavo Arona, RP querido por celebridades, morre aos 39 anos

Morreu nesta terça-feira (4) o empresário e relações-públicas Gustavo Arona, 39.

O que aconteceu

Arona tinha problemas renais e há algum tempo fazia tratamento de hemodiálise. Ele iria completar 40 anos no final de março e teve seu falecimento confirmado por um comunicado no Instagram.

Nicole Bahls, 39, mantinha uma amizade de longa data com o RP e lamentou a morte dele. "Meu amigo querido, que saudade eu já sinto de você!", escreveu ela, nos comentários da publicação que anunciou o óbito. "Meu anjo da guarda, sei o quanto amava a vida e viver. Estou com coração dilacerado. Você me levou a lugares que nunca imaginei chegar um dia. Não sei o que falar... Te amo muito, muito! Descanse em paz. Você vai continuar sempre vivo em nossos corações."