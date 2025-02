Gracyanne repreende Vitória por falar com rival: 'É boba, não vou deixar'

Não vou deixar ele fazer VTzinho, Vitória. (…) (Não vou deixar) Ele falar o negócio pra mim que não é pra mim, é pra câmera. Vocês são bobas. Ele fala bonito. Comigo, não vai Gracyanne Barbosa

Thamiris, que também estava na conversa com as sister, concordou e acrescentou que o brother é "inteligentíssimo". "Não acho legal conversar com ele", disse. "Ele sempre usou de pautas muito importantes para poder continuar".

A carioca também disse que, durante e após o Sincerão, viu Diogo "atuando em vários momentos". Segundo ela, Diogo "desequilibrou" e ficou "muito mexido" após a fala de Aline.

Gracy disse "achar lindo o cuidado" de Diogo com a mãe, mas repetiu que suas atitudes como homem "é uma bost*". "Belo sempre me tratou como uma rainha e é isso que toda mulher merece. Não espero menos", afirmou. "(Diogo) Piorou pra mim. Passou de bosta para o coco do cavalo do bandido".

Thamiris disse que Vitória não precisa excluir ninguém, mas não é obrigada a conviver com todos da casa. "Aqui não é pra você trocar com todo mundo", disse.

Irritada, Vitória rebateu. "Amiga, desculpa, mas não sou eu, eu não consigo", disse. "Tenho uma dificuldade muito grande de botar uma certeza de que ele está atuando e manipulando. "