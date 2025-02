Gracyanne critica choro de Diogo com Aline: 'Ridículo'

Mais tarde, no quarto, a musa fitness dividiu sua impressão com Thamiris. "Aquele choro foi ridículo! Mas ela ficou sentida no choro de positiva?", questionou Gracyanne.

Thamiris concordou, reforçando suas suspeitas sobre a autenticidade do desabafo de Diogo. "No sentido de que caiu no choro dele. Achei atuação pura", avaliou a sister.

Gracyanne reforçou sua opinião sobre a química entre Aline e Diogo, mas deixou uma advertência. "Teve química, o cara é um cara bonito, fala bem, sabe articular. Lógico que ela tá mexida. E ele vai chorar, né. Quando você chora de verdade, você se descontrola e não consegue parar. Triste por ela! Que pena!", comentou.

