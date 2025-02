Gordão XJ perde 73kg e mostra sua nova mansão, avaliada em R$ 1 milhão

Somente agradecer a Deus e a vocês. Sem vocês eu não teria conseguido chegar até aqui. E eu não vou parar por aqui. Vou muito mais além e emagrecer muito mais, e mostrar para o Brasil que se eu consegui, todos conseguem.

No vídeo, ele também agradeceu os amigos Chrys e Debora, influenciadores responsáveis pelo desafio. "Se não fosse o Chrys e a Débora, eu não estaria aqui porque muitos julgam, muitos falam merda, e foi esse grande incentivo a grande virada de chave".

Gordão XJ também conquistou uma Porsche na mesma gincana. O jovem bateu menos 30 quilos em 60 dias, em julho. Ele tinha 339 kg.

O influenciador precisava eliminar 60 kg para também conquistar uma cirurgia bariátrica. Ele segue em dieta com remédios manipulados e compartilha o processo com seus 2,8 milhões de seguidores no Instagram. "Tem dias que eu choro, vômito e passo mal. Mas vou conseguir. De dez pessoas, nove desacreditam de mim. Serei o maior exemplo que esse mundo já viu", disse ele em um de seus vídeos.