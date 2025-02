Garota do Momento hoje (4): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (4) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beto explica que Beatriz deve participar de uma seleção para um novo trabalho publicitário. Carlito conhece Érico. Alfredo e Anita combinam de esperar um tempo para acertarem seu romance. Eugênia afirma que não será namorada de Topete. Arlete lamenta a partida de Flora/Isabel. Ana Maria leva Flora/Isabel ao boliche. Lígia recebe seu compacto e comemora com Celeste. Flora/Isabel se insinua para Ronaldo. Topete descobre sobre o desquite de Alfredo. Érico visita Anita. Bia sente ciúmes de Flora/Isabel com Ronaldo. Flora anuncia a Zélia que ficará mais tempo na cidade. Ronaldo manipula o concurso de garota-propaganda a favor de Flora/Isabel.