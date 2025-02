'Foi burro, desmereceu': Rivais e aliados criticam Diogo após Sincerão

Diogo Almeida surpreendeu os brothers na noite desta segunda-feira (3) ao avaliar sua relação com Aline dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a dinâmica do Sincerão, Diogo foi apontado por alguns brothers por ter colocado Aline no Paredão, em consenso com sua mãe, Gracyanne e Giovanna. O brother viveu um breve romance com a sister, com direito a beijos e carícias na cama.