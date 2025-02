Enquete UOL BBB 25: sister tem mais da metade dos votos e deve sair hoje

O cenário não está nada bom para as irmãs Gracyanne e Giovanna no BBB 25. As duas disputam a permanência no paredão, que ocorre na noite desta terça-feira (4), e estão em uma disputa acirrada, de acordo com a enquete do UOL.

Por outro lado, Daniele e Diogo Hypolito, indicados pelos líderes Maike e Gabriel, não correm risco imediato de eliminação. Apesar de o paredão ter sido formado em duplas, apenas um participante será eliminado.

O que mostra a enquete

Segundo a parcial da enquete UOL do BBB 25, atualizada às 18h50, Giovanna segue na liderança para a eliminação, com 50,6% dos votos. Gracyanne aparece logo atrás, com 38,22%, mantendo a disputa acirrada.