Enquete UOL BBB 25: parcial mostra sister na corda bamba no paredão

O Big Brother Brasil se prepara para mais uma eliminação nesta terça-feira (4). De acordo com a enquete do UOL, a disputa pela permanência na casa está concentrada entre Gracyanne e Giovanna.

Os líderes Maike e Gabriel indicaram Daniele e Diogo Hypolito, mas eles não correm risco imediato de eliminação. Apesar do paredão ter sido formado em duplas, apenas um participante deixará o jogo.

O que mostra a parcial da enquete UOL

Segundo os dados da enquete do UOL coletados às 16h, Giovanna lidera as intenções de voto para sair, com 50,37%. Gracyanne aparece logo atrás, com 38,47%, tornando a disputa acirrada.