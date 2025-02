Emília Pérez: Karla Sofía é afastada de campanha do filme, diz revista

Um dos eventos seriam os eventos Directors Guild Awards e Producers Guild Awards. "Emilia Pérez" concorre nas principais categorias de ambos os prêmios, e Karla seria a apresentadora do PGA no próximo sábado (8).

Já no domingo (9), ela seria homenageada no Virtuoso Award. Selena Gomez e Fernanda Torres também vão ser homenageadas no evento.

No entanto, Karla não deve participar de nenhum desses eventos. De acordo com a revista, uma tensão se instaurou na relação da atriz com a Netflix, que detém os direitos de distribuição do longa nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.

Karla tem sido alvo de diversas críticas depois de ter tido seu perfil no X, antigo Twitter, exposto. Internautas resgataram falas controversas da atriz sobre diversos assuntos, desde o caso de George Floyd até o próprio Oscar. Em 2021, ela teria dito que a premiação parecia um "festival afro-coreano" uma manifestação do Black Lives Matter.

As comunicações entre a Netflix e a atriz têm sido feitas a partir de seu agende, Jeremy Barber. A revista ainda alega que a empresa de streaming não está interessada em oferecer cortesias habituais para sua presença nestes eventos, como transporte e hospedagem.

Karla ainda deve comparecer a outros eventos da temporada de premiações. Sua presença é esperada no Prêmio Goya, a versão espanhola do Oscar.