Descobridora do PCC: quem é a repórter que cobriu enchente em SP de barco

Matéria sobre a organização criminosa foi ao ar na Band. Fátima havia solicitado pedido de entrevista para uma reportagem sobre a vida na cadeia — com a intenção de investigar o que havia visto de diferente na rebelião.

Com a autorização, ela pôde entrevistar um dos responsáveis pelo motim, que fazia parte do PCC, ainda sem nome público. "Ela não foi ouvida. O governo fez questão de desmenti-la publicamente", escreveu Mauro Malin no Observatório da Imprensa em 2007,

Eles [os membros do PCC] não me ligavam contando só dos crimes que fizeram. Eu falava 'se me contar antes, eu deduro. Não quero saber, não sou amiga de vocês, sou jornalista'. Fátima Souza, em entrevista ao canal Iconografia da História

Após trabalhar na Record de 2006 a 2023, Fátima foi contratada pelo SBT no início de 2025 Imagem: Reprodução/Instagram @fatima_souza_reporter

Fátima anunciou que estava de volta ao SBT no início de janeiro: "Em 40 anos de carreira fazendo reportagens todos os dias, são muitas reportagens que já fiz na vida. Fiz a cobertura de todos os grandes casos, seja na Bandeirantes ou na Record, como a descoberta do PCC, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Escola Base, Maníaco do Parque".

Para Splash, ela conta que ficou honrada com o convite para voltar para a televisão — antes do SBT, ela esteve na Record entre 2006 e dezembro de 2023: "Aceitei na hora, já fiz as malas e partiu SBT. (...) Trabalhei no SBT de 1986 a 1990, quando comecei a minha carreira de jornalista policial, uma carreira machista, só tinha homens", lembra.