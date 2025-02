Dantinhas: Belo demorou para se posicionar a favor de Gracyanne no BBB 25

Gracyanne Barbosa está enfrentando seu primeiro Paredão no BBB 25 com Giovanna. No entanto, somente uma delas vai deixar o jogo. De acordo com a parcial mais recente da enquete UOL, as irmãs correm risco de eliminação. Este foi um dos assuntos do Central Splash desta terça-feira (4).

Apesar de Giovanna estar sendo a mais cotada para sair, Gracyanne não fica muito atrás. A musa fitness, no entanto, conseguiu ganhar o apoio de Belo, seu ex-marido. Eles não estão mais juntos desde abril de 2024.

Belo usou as redes sociais para pedir torcida para Gracyanne, e relembrou o relacionamento dos dois, deixando para trás os boatos de que ele foi traído. "Sei que muitos tem falado sobre a nossa relação, e quero deixar claro que sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor".