Quem é Danilo Sanfoneiro, affair da mãe de Virginia que teria ex grávida

Margareth Serrão, a mãe de Virginia Fonseca, está "conhecendo melhor" o produtor Danilo Sanfoneiro. Enquanto isso, uma suposta ex do artista afirma que ele a abandonou grávida.

O que aconteceu

O primeiro encontro com o músico aconteceu na semana passada. "Dona Margareth vai ter um date hoje… Gente, ela vai sair para jantar com um boy e minha cabeça está a milhão", contou Virginia nos Stories do Instagram.

Margareth confirmou o affair em entrevista a Leo Dias. Na noite de ontem, ela postou um Story com Danilo e escreveu "gato".