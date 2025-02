Cristiano faz dois personagens inesperados sentirem pena de sua situação

No capítulo de quarta-feira (5), da novela "Mania de Você" (Globo), Rodhes faz descobertas sobre Filipa e sua mãe.

Daniel se sente culpado por causa de Cristiano. Viola se emociona ao ver o filho de Rudá.

Michele demonstra preocupação com Cristiano. Ísis fica furiosa com Tomás ao saber que o filho pediu a Berta para retirá-los do testamento.