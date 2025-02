Com novo 'projeto de vida', Luís Melo revela o que motivou volta às novelas

Após ficar 8 anos afastado da TV, Luís Melo, 67, volta para a nova versão de "Vale Tudo" (Globo) e conta sobre seu novo projeto de vida.

O que aconteceu

O ator revela que ainda não pensava em retornar às novelas. "Não estava nos meus planos voltar às novelas agora, mas foi um convite muito carinhoso do diretor Paulo Silvestrini. A oportunidade de trabalhar a primeira vez com Manuela Dias, que admiro muito, também pesou", disse em entrevista ao Play, do Globo.

Ele admitiu não ter acompanhado a primeira versão, de 1988. "'Vale Tudo' foi um sucesso e, na época, ouvia muito falar sobre seus personagens e temas. Mas, naquele período, estava totalmente dedicado ao trabalho no Centro de Pesquisa Teatral do Sesc São Paulo (...). Naquele momento, ainda não trabalhava com televisão. Minha estreia foi em 1995", pontuou.