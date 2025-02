Chitãozinho e Xororó trazem Sandy e Junior para show no BBB

Chitãozinho e Xororó comemoram a reunião da família no reality. "Uma grande licença, honrosa e absolutamente pontual esse encontro familiar. Estamos muito felizes e animados para agitar a casa mais vigiada do Brasil. Pausamos nossas férias para prestigiar o programa e já aquecer as turbinas para nossa nova turnê 'José e Durval - Uma História de Sucesso'. O setlist será muito especial, prometemos muita animação com diversos clássicos."

O quarteto deve apresentar clássicos como "Evidências", "Alô", "Enrosca" e "Me Espera" no show.

